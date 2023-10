Les téméraires Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 17 mai 2024, Louvres.

Les téméraires Vendredi 17 mai 2024, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit: 17€)

L’un avec sa plume, l’autre avec la première caméra au monde, mais tous deux aidés par leurs incroyables femmes, ils s’engagent dans une lutte pour la vérité. De ce combat pour la vérité émergeront l’article le plus connu de l’histoire et le premier film censuré pour des raisons politiques.

Fausses rumeurs et antisémitisme n’arrêtent pas ces téméraires qui, armés de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun, vont tenter de faire éclater la lumière.

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

2024-05-17T20:30:00+02:00 – 2024-05-17T22:00:00+02:00

théâtre spectacle