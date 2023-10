Joséphine Baker, un pli pour vous… Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 7 mars 2024, Louvres.

Joséphine Baker, un pli pour vous…

Cette surdouée des planches, descendante d’une famille d’esclaves, n’a pas fait que danser avec frénésie dans « La Revue Nègre » ni chanter de façon inoubliable « J’ai deux amours … », elle a aussi ouvert largement son cœur en s’engageant et en décidant d’adopter douze enfants de cultures, religions et pays différents.

C’était ce qu’elle appelait sa « tribu arc-en-ciel ». Rêve splendide mais démesuré ! N’étant plus au faîte de sa gloire, cette légende vivante a de nombreux créanciers qui la harcèlent.

Nous retrouvons cette rebelle au cœur généreux (active dans la résistance, engagée contre l’esclavage et toute forme de racisme) au moment où, en proie à un nouveau revers de fortune, elle doit affronter seule les huissiers venus l’expulser.

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

2024-03-07T20:30:00+01:00

