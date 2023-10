Oublie-moi Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Oublie-moi Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 25 février 2024, Louvres. Oublie-moi Dimanche 25 février 2024, 15h00 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit : 17€) Couronnée de succès, la pièce a remporté 4 distinctions lors de la Cérémonie des Molières 2023 :

• Molière du spectacle de théâtre privé ;

• Molière du comédien dans un spectacle de théâtre privé pour Thierry Lopez ;

• Molière de la comédienne dans un spectacle de théâtre privé pour Marie-Julie Baup ;

• Molière de la mise en scène dans un spectacle de théâtre privé. « Évitant tout pathos, une pièce lumineuse à la fois drôle et tragique qui touche au cœur » – Le Monde Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T15:00:00+01:00 – 2024-02-25T16:30:00+01:00

