Le Bourgeois gentilhomme Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Le Bourgeois gentilhomme Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 9 février 2024, Louvres. Le Bourgeois gentilhomme Vendredi 9 février 2024, 19h00 Espace Culturel Bernard Dague 10€ À travers une mise en scène pétillante et colorée, « Les Lampistes » font revivre ce classique follement moderne. Tels des acrobates, les dix comédiens changent de peau, dansent, chantent, virevoltent pour faire renaître le texte de Molière au son des vinyles du DJ/chef d’orchestre.

Du Molière à la manière moderne, Lully leur pardonnera. Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00

2024-02-09T19:00:00+01:00 – 2024-02-09T20:30:00+01:00 théâtre spectacle Détails Catégories d’Évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Culturel Bernard Dague Adresse rue du 8 mai 1945, Louvres Ville Louvres Departement Val-d'Oise Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Espace Culturel Bernard Dague Louvres latitude longitude 49.042411;2.509534

Espace Culturel Bernard Dague Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/