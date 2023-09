La vie est une fête Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 28 janvier 2024, Louvres.

La vie est une fête Dimanche 28 janvier 2024, 15h00 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit : 17€)

D’anniversaire en anniversaire, le jeune homme raconte sa vie insouciante entre les bouleversements sociétaux du XXe siècle et des débuts du XXIe siècle.

Difficultés familiales, amitiés, premières expériences sexuelles, découverte de l’amour en même temps que de son homosexualité, militantisme, transmission… Il faudra un événement tragique pour inciter enfin Romain à prendre part au combat, défendre ses droits et s’engager.

Prix Avignon à l’unisson de la meilleure mise en scène du Festival Off Avignon 2023.

« On adore, on rit beaucoup. Un beau moment de théâtre, accessible mais engagé. Nécessaire » – La Provence

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:30:00+01:00

