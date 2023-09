La dernière carte Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 20 janvier 2024, Louvres.

La dernière carte Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit : 17€)

Juste après avoir assisté à un enterrement qu’elle a vécu comme un électrochoc, Alexandra, executive woman ayant tout sacrifié à sa carrière décide, sur un coup de tête, de rendre visite à sa mère Greta, ex-soixante huitarde fantasque et délurée qui prépare son déménagement prochain.

Alexandra semble avoir une grande nouvelle à annoncer mais une boîte remplie de vieilles photos de famille sortie d’un carton va tout bouleverser…

Entre révélations et secrets de famille, cette tranche de vie pleine de tendresse, de rire, et d’émotions interroge nos choix de vie et notre part de liberté dans notre quête de l’essentiel.

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

théâtre spectacle