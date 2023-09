Je suis là mais je ne suis pas là Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 13 janvier 2024, Louvres.

Je suis là mais je ne suis pas là Samedi 13 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22€

« La phrase que j’ai peut-être entendue le plus souvent, à part “Bonjour, ça va ?“, “À la tienne“ ou “Pardon, mais vous me marchez sur le pied“, est sans doute celle-ci : “Êtes-vous aussi distrait dans la vie que dans vos films ?“

Je m’évertue à répondre depuis cinquante ans que “Non, pas du tout“, mais il faut croire que je prêche dans le désert puisque la question revient inlassablement.

Je n’ai pas peur de l’annoncer, avec ce spectacle, je compte prouver de manière irréfutable et définitive que je ne suis pas distrait et ainsi mettre un terme à un demi-siècle de malentendu. »

– Pierre Richard

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

théâtre spectacle