Les guêpes Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 7 janvier 2024, Louvres.

Les guêpes Dimanche 7 janvier 2024, 15h00 Espace Culturel Bernard Dague Gratuit

C’est l’été. Il fait beau et les nuits sont douces dans la maison de vacances de Laurène et Alexandre.

Comme chaque année, ils reçoivent leur fille Nina et son mari Gilles. Manuel et son époux, amis du jeune couple doivent les rejoindre. Mais Manuel arrive seul… Anaïs, la sœur cadette de Nina, doit également retrouver ce petit monde, un peu plus tard. Mais tel un tsunami, la situation de Manuel va entraîner des conséquences incontrôlables sur toute la famille qui n’aspirait pourtant qu’à profiter de la torpeur estivale.

Une histoire, des histoires, en 7 séquences, qui se déroulent sur 3 jours qui vont changer la vie de chacun.

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00

2024-01-07T15:00:00+01:00 – 2024-01-07T16:30:00+01:00

théâtre spectacle