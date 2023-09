L’invention de nos vies Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 9 décembre 2023, Louvres.

L’invention de nos vies Samedi 9 décembre, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22 € (tarif réduit : 17€)

C’est d’abord l’histoire d’une grande réussite. Sam, jeune avocat français envoyé à New-York, va rapidement connaître le pouvoir et la gloire. Mais ce succès repose sur une imposture. Sam, de son vrai prénom Samir, a volé son identité et ses origines juives à Samuel, son ancien meilleur ami, devenu un écrivain raté. La pièce s’ouvre au moment où Samuel va retrouver Sam/Samir et où tout va basculer.

L’invention de nos vies propose une traversée théâtrale des grands maux de notre siècle – le mensonge, l’imposture, la réussite à tout prix – portés par une galerie de personnages ambivalents. Entre Paris, sa banlieue et New-York, nous suivons ces êtres dans leur quête d’un bonheur qui leur échappe.

Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

