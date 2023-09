Rentrée 42 : Bienvenue les enfants Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Rentrée 42 : Bienvenue les enfants Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 25 novembre 2023, Louvres. Rentrée 42 : Bienvenue les enfants Samedi 25 novembre, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague 22€ (tarif réduit : 17€) Nous sommes le jeudi 1er octobre 1942, c’est la veille de la rentrée des classes à l’école élémentaire de filles Victor Hugo du 11e arrondissement de Paris, les maîtresses se retrouvent après les grandes vacances pour préparer la rentrée…

Le lendemain, seules 17 élèves sont présentes…

Pourquoi ? Où sont-elles ? Que se passe-t-il ? Que fait-on ? Le nouveau spectacle de Xavier Lemaire, touchant et percutant ! Le théâtre comme une liaison palpable entre le passé et le présent. Prix Avignon à l'unisson du meilleur spectacle du Festival Off Avignon 2023. Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

