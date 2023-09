Au Scalpel Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Au Scalpel Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 12 novembre 2023, Louvres. Au Scalpel Dimanche 12 novembre, 15h00 Espace Culturel Bernard Dague 22 € (tarif réduit : 17€) Deux frères. L’un est un brillant chirurgien à qui tout réussit en apparence. L’autre est un photographe qui semble assez content de lui.

L’un était amoureux de la femme de son frère. L’autre a été l’amant de la femme de son frère.

L’un était le premier de la classe. L’autre était le fils préféré.

L’un et l’autre ne se sont jamais dit à quel point ils se détestent… Jusqu’à ce soir… Qui est Abel ? Qui est Caïn ? Et que s’est-il vraiment passé entre eux ? « Deux fauves dans l’arène ou deux enfants insolents : le spectateur hésite. Une chose est sûre, il est bien face à deux comédiens justes et attachants » – Europe 1 Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00 théâtre spectacle Détails Catégories d'Évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Culturel Bernard Dague Adresse rue du 8 mai 1945, Louvres Ville Louvres

