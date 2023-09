Pièces à conviction Espace Culturel Bernard Dague Louvres Catégories d’Évènement: Louvres

Val-d'Oise Pièces à conviction Espace Culturel Bernard Dague Louvres, 7 octobre 2023, Louvres. Pièces à conviction Samedi 7 octobre, 20h30 Espace Culturel Bernard Dague Gratuit Synopsis des 4 pièces : NON

Une jeune autrice prend en otage un directeur de théâtre qui refuse obstinément de monter ses pièces. JE T’AIME, TOI-MÊME

Alors qu’il pensait avoir simplement « levé », en boîte de nuit, une jeune ingénue, un jeune homme se retrouve pris au piège… JE SUIS UNE STAR (ET LAISSEZ-MOI CREVER)

Après le spectacle, à la sortie du théâtre, une star annonce à son public resté l’attendre, qu’elle a décidé de raccrocher. Mais si cette retraite était forcée ? À DEUX DOIGTS DE LA VIE

Le Pont des Arts est bien encombré ce soir : tout le monde semble avoir décidé de se suicider en même temps ! C’est un passant qui est appelé à s’improviser juge et choisir l’ordre de passage. Espace Culturel Bernard Dague rue du 8 mai 1945, Louvres Louvres 95380 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-louvres.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00 théâtre spectacle Détails Catégories d’Évènement: Louvres, Val-d'Oise Autres Lieu Espace Culturel Bernard Dague Adresse rue du 8 mai 1945, Louvres Ville Louvres Departement Val-d'Oise Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Espace Culturel Bernard Dague Louvres latitude longitude 49.042411;2.509534

Espace Culturel Bernard Dague Louvres Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louvres/