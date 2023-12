RIFIFI CHEZ LES GRENOUILLES Espace Culturel Bellevue Gétigné, 20 janvier 2024, Gétigné.

Gétigné Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-02-03

« Un anniversaire, des invités qui ne se connaissent pas, tous complètement différents, une maison perdue dans les marais… Qu’est- ce qui pourrait bien venir troubler tout cela ? Un invité surprise peut-être…?.

Une comédie en 2 actes d’Yvon Taburet mise en scène par Véronique Davase.Réservations possible par internet sur le site du théâtre amateur Gétignois.

Samedis 20 et 27 janvier, 3 février à 20h30

dimanches 21 et 28 janvier et 4 février à 15h

EUR.

Espace Culturel Bellevue Rue du Pont Jean Vay

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



