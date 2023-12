Retransmission du ballet Giselle en direct du Grand-Théâtre de Bordeaux Espace culturel Beautiran, 19 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 20:00:00

fin : 2023-12-19

C’est une première ! La municipalité a signé un partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux et avec Ici Aussi pour la diffusion de Giselle lors du Bordeaux Live Opéra.

Celles et ceux qui le souhaitent pourront ainsi assister gratuitement, mardi 19 décembre, à 20 h, à la représentation, en direct, du ballet Giselle depuis l’espace culturel !

« Le célèbre ballet romantique Giselle n’a pas livré tous ses secrets. Et quand il est scénographié par Matali Crasset, l’une des figures les plus singulières du design actuel, la danse effectue une sorte de grand écart entre tradition et modernité.

« Le récit de Giselle — précise Matali Crasset — nous parle de manière très directe et universelle. Il évoque la confrontation entre deux mondes : le monde d’en haut, déconnecté des réalités ; et le monde d’en bas, qui a les pieds sur terre et qui défend la culture du vivant. ».

Espace culturel Rue de la Papeterie

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Montesquieu