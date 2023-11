Journée Langues des Signes : spectacle Fraternelles Espace culturel Beautiran, 2 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Dans le cadre de la Journée LSF, la municipalité propose un spectacle bilingue, LSF-français, ouvert à tous, « Fraternelles, vies de femmes exceptionnelles », interprété par la Compagnie Danse des signes.

« De refiler du bonheur, d’envoyer un peu d’amour, beaucoup d’énergie et un maximum d’émotion. Donner à voir des extraits de vie, s’immiscer dans l’instant clef de la vie de dix femmes citoyennes, engagées ou poétiques, en marge ou au cœur du monde (…). Ce qu’elles ont surmonté, ce qu’elles ont fait de bon, et qui nous fait nous réveiller le matin. Olympe de Gouges, Camille Claudel, Zitkala-Sa, Helen Keller, Coco Chanel, Rosa Parks, Simone Veil, Nina Simone, Florence Arthaud, Malala YMalala Yousafzai.

Un spectacle qui vient donner piment et poésie aux thèmes des droits de l’homme, de la femme, de l’égalité et de la parole »..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Espace culturel Rue de la Papeterie

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of LSF Day, the municipality is offering a bilingual show, LSF-French, open to all, « Fraternelles, vies de femmes exceptionnelles », performed by the Compagnie Danse des signes.

fraternelles, lives of exceptional women », performed by the Compagnie Danse des signes. To show excerpts from the lives of ten women citizens, committed or poetic, on the bangs or at the heart of the world (…). What they overcame, what they did right, and what makes us wake up in the morning. Olympe de Gouges, Camille Claudel, Zitkala-Sa, Helen Keller, Coco Chanel, Rosa Parks, Simone Veil, Nina Simone, Florence Arthaud, Malala YMalala Yousafzai.

A show that adds spice and poetry to the themes of human rights, women?s rights, equality and freedom of speech.

En el marco del Día de la LSF, el ayuntamiento organiza un espectáculo bilingüe LSF-francés, abierto a todos, titulado « Fraternelles, vies de femmes exceptionnelles », interpretado por la Compagnie Danse des signes.

fraternelles, vies de femmes exceptionnelles », interpretado por la Compagnie Danse des signes. Mostrar extractos de la vida de diez mujeres ciudadanas, comprometidas o poéticas, al margen o en el corazón del mundo (…). Lo que superaron, lo que hicieron bien y lo que nos hace despertar por la mañana. Olympe de Gouges, Camille Claudel, Zitkala-Sa, Helen Keller, Coco Chanel, Rosa Parks, Simone Veil, Nina Simone, Florence Arthaud, Malala YMalala Yousafzai.

Un espectáculo que añade picante y poesía a los temas de los derechos humanos, los derechos de la mujer, la igualdad y la libertad de expresión.

Im Rahmen des LSF-Tages bietet die Stadtverwaltung ein zweisprachiges, LSF-Französisch, für alle zugängliches Schauspiel an: « Fraternelles, vies de femmes exceptionnelles » (Brüderlich, Leben außergewöhnlicher Frauen), aufgeführt von der Compagnie Danse des signes.

« Es geht darum, Glück zu verbreiten, ein bisschen Liebe, viel Energie und ein Maximum an Emotionen zu verbreiten. Ausschnitte aus dem Leben zu zeigen, sich in den Schlüsselmoment des Lebens von zehn bürgerlichen, engagierten oder poetischen Frauen am Rande oder im Herzen der Welt einzumischen (…). Was sie überwunden haben, was sie Gutes getan haben und was uns am Morgen aufwachen lässt. Olympe de Gouges, Camille Claudel, Zitkala-Sa, Helen Keller, Coco Chanel, Rosa Parks, Simone Veil, Nina Simone, Florence Arthaud, Malala YMalala Yousafzai.

Eine Aufführung, die den Themen Menschenrechte, Frauenrechte, Gleichberechtigung und Redefreiheit Würze und Poesie verleiht ».

