Beauti’Ciné : projection spéciale Octobre Rose Espace culturel Beautiran, 13 octobre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Beauticiné a programmé la projection du film « Personn’elles », réalisé par Valérie-Anne Moniot.

Elle aura lieu vendredi 13 octobre, à 19 h, à l’espace culturel.

La projection sera suivie d’une discussion en présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot et de Nathalie Succo de l’association « Vivre comme avant »..

Espace culturel Rue de la Papeterie

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Beauticiné has scheduled a screening of the film « Personn?elles », directed by Valérie-Anne Moniot.

It will take place on Friday October 13, at 7pm, at the Espace Culturel.

The screening will be followed by a discussion in the presence of director Valérie-Anne Moniot and Nathalie Succo from the « Vivre comme avant » association.

Beauticiné ha programado la proyección de la película « Personn?elles », dirigida por Valérie-Anne Moniot.

La proyección tendrá lugar el viernes 13 de octubre a las 19.00 horas en el Espace Culturel.

La proyección irá seguida de un debate en presencia de la directora Valérie-Anne Moniot y de Nathalie Succo, de la asociación Vivre comme avant.

Beauticiné hat die Vorführung des Films « Personn?elles » unter der Regie von Valérie-Anne Moniot geplant.

Der Film findet am Freitag, den 13. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum statt.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit der Regisseurin Valérie-Anne Moniot und Nathalie Succo von der Organisation « Vivre comme avant » statt.

