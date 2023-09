Petit festival des films positifs Espace culturel Beautiran, 29 septembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

La commune de Beautiran et BeautiCiné organisent la deuxième édition du Petit festival de films positifs, à l’espace culturel avec une sélection de films à découvrir qui « délivrent une vision positive du monde ».

Quatre films seront projetés :

-le 29 septembre, à 19 h, « Brillantes » de Sylvie Gauthier

– le 30 septembre, à 11 h, « Wadja » de Haifaa Al Mansour (film Jeunesse, à partir de 8 ans)

– le 30 septembre à 16 h : « Heureux les fêlés » de Robert Coudray

– Le 30 septembre à 18 h 30 : « A voix haute : la force de la parole » de Ladj Ly et Stéphane De Freitas

Le Petit festival s’achèvera par le concert du groupe Gamy, à 20 h 30.

Buvette et petite restauration sur place assurées par l’épicerie Colibric à vrac..

Espace culturel Rue de la Papeterie

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Beautiran and BeautiCiné are organizing the second edition of the Petit festival de films positifs, at the espace culturel, with a selection of films to discover that « deliver a positive vision of the world ».

Four films will be screened:

-on September 29, at 7 pm, « Brillantes » by Sylvie Gauthier

– september 30, at 11 a.m., « Wadja » by Haifaa Al Mansour (children’s film, ages 8 and up)

– september 30, 4 p.m.: « Heureux les fêlés » by Robert Coudray

– September 30 at 6:30 pm: « A voix haute : la force de la parole » by Ladj Ly and Stéphane De Freitas

The Petit Festival concludes with a concert by the group Gamy, at 8:30 p.m.

Refreshments and snacks provided by the Colibric bulk grocery store.

El municipio de Beautiran y BeautiCiné organizan la segunda edición del Petit festival de films positifs, en el Espace Culturel, con una selección de películas para descubrir que « ofrecen una visión positiva del mundo ».

Se proyectarán cuatro películas

-el 29 de septiembre, a las 19.00 horas, « Brillantes » de Sylvie Gauthier

– el 30 de septiembre, a las 11.00 horas, « Wadja » de Haifaa Al Mansour (película infantil, a partir de 8 años)

– 30 de septiembre a las 16:00 h: « Heureux les fêlés » de Robert Coudray

– 30 de septiembre a las 18.30 h: « A voix haute: la force de la parole » de Ladj Ly y Stéphane De Freitas

El Petit Festival concluye con un concierto del grupo Gamy a las 20.30 h.

Refrescos y tentempiés a cargo de la tienda de ultramarinos Colibric.

Die Gemeinde Beautiran und BeautiCiné organisieren die zweite Ausgabe des Kleinen Festivals der positiven Filme im Kulturraum. Es gibt eine Auswahl an Filmen zu entdecken, die « eine positive Sicht der Welt vermitteln ».

Es werden vier Filme gezeigt:

-am 29. September um 19 Uhr: « Brillantes » von Sylvie Gauthier

– 30. September, 11 Uhr: « Wadja » von Haifaa Al Mansour (Jugendfilm, ab 8 Jahren)

– am 30. September um 16 Uhr: « Heureux les fêlés » von Robert Coudray

– Am 30. September um 18.30 Uhr: « A voix haute: la force de la parole » von Ladj Ly und Stéphane De Freitas

Das Kleine Festival endet mit einem Konzert der Gruppe Gamy um 20:30 Uhr.

Getränke und kleine Snacks vor Ort werden vom Lebensmittelgeschäft Colibric à vrac angeboten.

