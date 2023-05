Fête de la Nature à Beautiran : projection du film « Le chêne » Espace culturel, 26 mai 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Beauti’Ciné propose, dans le cadre de la Fête de la Nature, vendredi 26 mai, à 18 h 30, à l’espace culturel, la projection du film « Le chêne et ses habitants » de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier.

« Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.. »..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 . .

Espace culturel Rue de la Papeterie

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de la Nature, Beauti?Ciné is proposing the screening of the film « Le chêne et ses habitants » (The Oak and its Inhabitants) by Michel Seydoux and Laurent Charbonnier on Friday, May 26, at 6:30 p.m. at the Cultural Center.

« Once upon a time, there was the story of a 210 year old oak tree that became a pillar in its kingdom. This spectacular adventure film brings together an extraordinary cast: squirrels, barnacles, jays, ants, field mice? All this small, vibrant and marvelous world seals its destiny around this majestic tree which welcomes them, feeds them, protects them from its roots to its top. A poetic ode to life where nature is the only one to express itself…

En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, Beauti?Ciné propone la proyección de la película « Le chêne et ses habitants » (El roble y sus habitantes), de Michel Seydoux y Laurent Charbonnier, el viernes 26 de mayo a las 18.30 horas en el centro cultural.

« Érase una vez la historia de un roble de 210 años que se convirtió en un pilar de su reino. Esta espectacular película de aventuras reúne a un reparto extraordinario: ardillas, percebes, arrendajos, hormigas, ratones de campo? Este pequeño mundo vibrante, zumbón y maravilloso sella su destino en torno a este árbol majestuoso que las acoge, las alimenta y las protege desde sus raíces hasta su copa. Una oda poética a la vida donde la naturaleza se expresa por sí sola…

Beauti?Ciné zeigt im Rahmen des Naturfestes am Freitag, den 26. Mai, um 18.30 Uhr im Kulturraum den Film « Die Eiche und ihre Bewohner » von Michel Seydoux und Laurent Charbonnier.

« Es war einmal die Geschichte einer 210 Jahre alten Eiche, die zu einer Säule in ihrem Königreich wurde. Dieser spektakuläre Abenteuerfilm versammelt eine außergewöhnliche Besetzung: Eichhörnchen, Schaukeltiere, Eichelhäher, Ameisen, Feldmäuse? Diese vibrierende, surrende und wunderbare kleine Welt besiegelt ihr Schicksal um diesen majestätischen Baum herum, der sie aufnimmt, ernährt und von seinen Wurzeln bis zur Spitze schützt. Eine poetische Ode an das Leben, in der die Natur allein zu Wort kommt… ».

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Montesquieu