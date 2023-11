20 janvier 2024 – HK & Awa Ly en concert à Petite-Forêt (59) Espace Culturel Barbara Petite-Forêt, 20 janvier 2024, Petite-Forêt.

20 janvier 2024 – HK & Awa Ly en concert à Petite-Forêt (59) Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Espace Culturel Barbara De 15€ à 25€

Retrouvez HK en compagnie d’Awa Ly, magnifique chanteuse Jazz Soul à la voix d’or.

Ensemble, ils nous offrent ce bel album « Un autre rendez-vous », comme un appel poétique et musical à un nouveau départ pour nous et nos enfants, dans ce pays qui est le nôtre, sur ce petit bout de Terre que l’on partage. Sans rien oublier de nos blessures passées, déchirures à l’âme et au coeur ; mais avec l’envie chevillée au corps d’écrire une nouvelle page de notre histoire commune, fidèles à ces mots du Dr Martin Luther King : « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme soeurs et frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots ».

La plume et le slam d’HK se marient à la voix envoûtante d’Awa Ly, pour nous emmener au cœur de nos utopies fraternelles. Nous voilà, comme sur un fil, entre nos peurs et nos espoirs, en quête d’un autre rendez-vous, d’une nouvelle façon d’écrire et de chanter notre histoire commune ; riches de nos différences, heureux de danser ensemble.

HK & Awa Ly, une belle rencontre artistique et humaine, deux voix qui s’unissent pour nous embarquer dans un univers poétique et engagé, et nous faire danser les yeux grands ouverts.

Samedi 20 janvier 2024 à 20h00

Ouverture des portes 19h30

Adresse : Espace Culturel Barbara, 36 rue Jean Jaurès 59494 Petite-Forêt

Infos et billetterie : https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR2_WEB2/rAsAAPgd9QMfAEGtyAEz9yDVXt0

Tarifs : de 15€ à 25€

Espace Culturel Barbara 36 rue Jean Jaurès 59494 Petite-Forêt Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR2_WEB2/rAsAAPgd9QMfAEGtyAEz9yDVXt0 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 27 34 86 53 »}] [{« link »: « https://www.vostickets.net/billet/PGE_MUR2_WEB2/rAsAAPgd9QMfAEGtyAEz9yDVXt0 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00