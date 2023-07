Exposition ESTAMINET D’ANTAN « Reste-t ’il du pain d’alouette ? » Espace Culturel Barbara Petite-Forêt, 16 septembre 2023, Petite-Forêt.

Ouf Jean Baptiste est enfin remonté de la fosse. Les enfants piaffent d’impatience : « Reste-t ’il du pain d’alouette ? » Jean Baptiste est mineur et cabaretier à Petite-Forêt.

Venez le retrouver dans son estaminet d’autrefois !

Le Chant de l’Alouette, représentations dans l’exposition à 11h et 16h le samedi et le dimanche

Les Journées du patrimoine créent des failles spatio-temporelles qui ne manquent pas de surprises ni d’émotions. Après être retournés aux « racines » de Petite-Forêt et avoir arpenté les coulisses hantées de l’Espace Barbara, La Futaie vous invite à vous attabler en sa compagnie.

Vous découvrirez, au fond des verres qu’on vous y servira, non pas la vérité, mais quelques histoires, chansons, et anecdotes, surgies du temps de nos grands-parents, puisées au fût ou sorties du vaisselier, fraîches, pétillantes, émouvantes, comme une gorgée de souvenirs.

Laissez-vous charmer par le chant de l’alouette, qui entrouvre les portes du passé, et ressuscite l’âme du vieil estaminet.

Une création de la Compagnie La Futaie. Avec Sophie Hanne, Carole Le Sone, des comédiens amateurs de l’école de théâtre, et des apprentis musiciens de l’école de musique.

Vernissage de l’exposition vendredi 15 septembre à 19h à l’Espace Barbara

Espace Culturel Barbara 36 rue Jean Jaurès, 59494 Petite-Forêt Petite-Forêt 59494 Nord Hauts-de-France 03 27 34 86 53 https://www.espaceculturelbarbara.fr http://fr-fr.facebook.com/espacebarbara/ L'Espace Culturel Barbara est une structure culturelle de la commune de Petite-Forêt, équipée d'une salle dédiée au spectacle vivant, il accueille une programmation de qualité, empreinte de diversité, affirmée et ouverte sur toutes les disciplines (art du cirque, théâtre, marionnette, danse et musique …). C'est un lieu d'échange, de rencontre et d'éveil culturel fondé sur une volonté marquée de proximité avec le public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

