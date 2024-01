PATRICE THIBAUD – PATRICE THIBAUD – FAIR PLAY ESPACE CULTUREL Avoine, samedi 25 mai 2024.

PATRICE THIBAUD – FAIR PLAYTHEATRE – HUMOURSamedi 25 mai 2024 – 20h30 – Espace culturel d’AvoineSur le plateau, le corps. Et tout ce qu’il peut faire. Corps à muscler, à déployer. Échauffements, abdos fessiers et courses à pied. Gym, haltérophilie et sports de combat. La scène est devenue un ring, une piste d’athlétisme, un terrain de foot. Le corps sportif, dans tous ses états, passe ici et là.Le comédien de Fair-Play s’intéresse à l’acier du mental sportif, à son acharnement chevalin, ou à la grâce du mouvement d’un corps qui dépasse ses capacités naturelles. Le surpassement de soi.Il est mime, danseur, auteur. Génial interprète de la famille Deschamps et Makeïeff, il a fait se tordre de rire des salles entières en traversant le plateau en cheval ou en employé modèle. Clown lumineux chez les Deschiens, Patrice Thibaud signe maintenant ses spectacles qui font le tour du monde. En lui, on décèle du Tati, du Chaplin : la grandeur des clowns élastiques qui aiment et brocardent leurs semblables. Les musiques de Philippe Leygnac accompagnent les prouesses de l’athlète lors de ses matchs divers, records du monde et sports d’équipe. Avec Patrice Thibaud et Philippe Leygnac

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:30

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37