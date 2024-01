CALI ESPACE CULTUREL Avoine, vendredi 12 avril 2024.

CALI 20 ANS D’AMOUR PARFAITVendredi 12 avril 2024 – 20h30 – Espace culturel d’AvoineBien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessine cet artiste : Vous savez que je vous aime, L’espoir, Les Choses défendues… Et les six nominations aux Victoires de la musique, le prix Constantin pour L’Amour parfait, les succès, les livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer l’éclectisme d’un homme qui aime le rock et la chanson française – aussi Perpignan, sa ville natale.Cet automne 2023, Cali connaîtra une double actualité. À l’occasion des 20ans de L’Amour Parfait, Cali va enregistrer de nouveau ces 13 chansons à travers des duos.Il partira en tournée avec Steve Nieve, pianiste avec lequel il a précédemment collaboré. Ce concert célèbrera certes les 20 ans de cet Amour Parfait mais également la singulière richesse d’un répertoire construit au fil de 9 albums.Artiste-interprète : CaliClaviers : Steve Nieve

Tarif : 18.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:30

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37