FRED RADIX – LA CLAQUE FRED RADIX ESPACE CULTUREL Avoine, vendredi 15 mars 2024.

LA CLAQUE FRED RADIXTHEATRE MUSICAL – HUMOURVendredi 15 mars 2024 – 20h30- Espace culturel d’Avoine 1895 dans un théâtre parisien. Auguste Levasseur, chef de claque, dirige une troupe de complices, qui, mêlés au public, sont chargés d’applaudir aux moments opportuns.Une pièce applaudie est une pièce à succès, or, à deux heures d’une grande première, Auguste est abandonné par sa claque. Il charge alors Fauvette, musicienne de l’orchestre, et Dugommier, régisseur du théâtre, de trouver des remplaçants pour sauver la représentation du soir.Il ne reste plus qu’une heure trente avant le début de la première pour faire répéter les claqueurs novices en leur interprétant des extraits du spectacle.Après Le Siffleur et ses 600 représentations, Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui s’empare d’un sujet et d’un personnage qui ont marqué l’histoire du théâtre et les traite avec humour, musicalité et décalage historique.Un spectacle écrit et mis en scène par Fred RadixDistribution : Avec Alice Noureux, Guillaume Collignon et Fred Radix Assistante mise en scène et Direction technique : Clodine TardyDirection d’Acteurs: Christophe GendreauSon: Antoine MathieuRégie plateau : Christophe RevolLumière : Jérémie BlacherCréation visuelle : Fred Radix et Clodine TardyPhoto/ Vidéo – Julien Bouzillé – Magali StoraCostume : Delphine Desnus Décor : Mathieu Rousseaux – CoolFabrik Coproduction : Blue line productions /Tartalune (Soutenue par la DRAC Auvergne Rhône Alpes)Avec le soutien de : Annonay Rhône Agglo (07), Théâtre Prévert Aulnay-sous-bois (93), Théâtre Albert Camus Bron (69), Centre culturel de Sucy (94), Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence (26), Théâtre de Verre Châteaubriant (44), Les Bains Douches Lignières (18).

Tarif : 14.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine 37