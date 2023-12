ORCHESTRE SYMPHONIQUE ESPACE CULTUREL Avoine, 12 février 2024, Avoine.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE REGION CENTRE VAL DE LOIRE – TOURSRECITAL PUCCINIMUSIQUE CLASSIQUEDurée 1h45 – entracte comprisLundi 12 février 2024 – 20h30 – Espace culturel d’AvoineCommémoration du centenaire de la mort de PucciniGiacomo Puccini (1858 – 1924) – Grands airs d’opéraL’auteur de grandes œuvres du répertoire lyrique et dramatique du tournant du XXème siècle tels que Tosca (1900), La Bohême (1896) ou Madame Butterfly (1904), sera mis à l’honneur par deux artistes internationaux : la soprano Jennifer Rowley et le ténor Azer Zada. Invités par les plus grandes maisons d’opéra et par les chefs d’orchestre les plus renommés, on peut dire que ces deux immenses solistes font partie des voix exceptionnelles de la nouvelle génération de chanteurs lyriques.Soprano : Jennifer RowleyTénor : Azer ZadaDirection musicale : Laurent Campellone

Tarif : 18.00 – 24.00 euros.

