LA CANNE A SWING ESPACE CULTUREL Avoine, 2 février 2024, Avoine.

LA CANNE A SWINGJazz manouche – Musique du mondeFormule cabaretVendredi 2 février 2024 – 20h30 – Espace culturel d’AvoineAvec plus de 800 concerts à leur actif en France et à l’étranger et après avoir sillonné le répertoire de Django Reinhardt et du jazz manouche , c’est maintenant au fil de compositions et de reprises qu’une nouvelle orientation musicale plus métissée anime La Canne à Swing ; une invitation musicale pour un univers aux compositions teintées des couleurs multiples .DistributionKevin Goubern (guitare solo , clarinette compositions)Laurent Blet ( guitare rythmique )Alexandre Voisin (contrebasse)Éric Duverger (percussions )

Tarif : 9.50 – 9.50 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:30

ESPACE CULTUREL Rue de l’ardoise 37420 Avoine