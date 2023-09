FEERIE MUSICALE DES RONCHONS DE NOEL ESPACE CULTUREL Avoine, 28 décembre 2023, Avoine.

FEERIE MUSICALE DES RONCHONS DE NOEL ESPACE CULTUREL a lieu à la date du 2023-12-28 à 15:00:00.

Tarif : 9.5 à 9.5 euros.

FÉÉRIE MUSICALE DES RONCHONS DE NOËLLes Cuivres de l’Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire-ToursJeudi 28 décembre 2023 – 15h – Espace Culturel d’AvoineDurée 50 minutes Que diriez-vous de vous re-plonger dans le répertoire des musiques de Noël ? Un rendez-vous musical tout public pour une alchimie d’œuvres instrumentales pour cuivres et percussions de « chants » de Noël revisités.Abordant les thèmes traditionnels de la nativité aux rythmes propres et particuliers, l’esprit lent et doucereux se trouve dérouté vers une atmosphère plus folâtre aux couleurs étonnantes, traitée dans divers styles musicaux alliant classique, jazz, variétés avec quelques couleurs d’improvisation, offrant ainsi une approche anticonformiste de ces mélodies connues de tous.L’ensemble des musiciens se compose de cuivres : 2 trompettes, 2 trombones, 1 cor, 1 tuba auxquels s’associe une percussion amenant dynamisme et rythmant de manière énergique ces oeuvres adoptées aux vents.Alors, ronchons ou pas ronchons ? A vous de nous dire !Le petit : Une dégustation de thé, infusion et chocolat chaud sera proposée à l’issue de la représentation.

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL

Rue de l’ardoise Avoine 37420

