Météo rien qu’à la forme des nuages ! Espace culturel au Casino Eaux-Bonnes, 25 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Les bergers prédisaient la météo grâce à la forme des nuages. Venez écouter cette conférence de Guy Boisseau qui vous livrera les secrets des phénomènes météorologiques en montagne grâce à l’observation des nuages !

Inscription Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau (places limitées) : 05 59 05 31 41.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . EUR.

Espace culturel au Casino

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Shepherds used to predict the weather by the shape of the clouds. Come and listen to this lecture by Guy Boisseau, who will reveal the secrets of mountain weather phenomena through cloud observation!

Registration Ossau Valley Tourist Office (places limited): 05 59 05 31 41

Los pastores solían predecir el tiempo observando la forma de las nubes. Venga a escuchar esta conferencia de Guy Boisseau, que le desvelará los secretos de los fenómenos meteorológicos de montaña observando las nubes

Inscripciones Oficina de Turismo del Valle de Ossau (plazas limitadas): 05 59 05 31 41

Die Hirten sagten das Wetter anhand der Form der Wolken voraus. Hören Sie sich diesen Vortrag von Guy Boisseau an, der Ihnen die Geheimnisse der Wetterphänomene in den Bergen anhand der Beobachtung der Wolken verrät!

Anmeldung Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau (begrenzte Plätze): 05 59 05 31 41

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées