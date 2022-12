Fest-deiz Kan ar Bobl Espace Culturel Asphodèle, Questembert (56)

Fest-deiz Kan ar Bobl Espace Culturel Asphodèle, Questembert (56), 11 mars 2023, . Fest-deiz Kan ar Bobl Samedi 11 mars 2023, 14h30 Espace Culturel Asphodèle, Questembert (56)

6€

avec Huchon/Tiger et Hunegan Espace Culturel Asphodèle, Questembert (56) 21, Rue du Pont À Tan Espace Culturel Asphodèle, 56230 Questembert, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40349 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Fest-deiz Kan ar Bobl à Questembert le 11 mars 2023 en parallèle du concours Kan ar Bobl, Nous aurons le plaisir d’écouter et de danser grâce à Hunegan, Er Lann Eur et Huchon/tiger source : événement Fest-deiz Kan ar Bobl publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00

2023-03-11T18:30:00+01:00

