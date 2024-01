[Bruulu] Kreiz Breizh Akademi #9 Espace Culturel Armorica Plouguerneau, vendredi 12 avril 2024.

[Bruulu] Kreiz Breizh Akademi #9 Bruulu est le 9e orchestre issu de Kreiz Breizh Akademi.Les gwerzioù et le kan-ha-diskan sont portés par un orchestre à cordes soutenu et manipulé par des instruments électroniques. Vendredi 12 avril, 20h30 Espace Culturel Armorica Tarifs en prévente : Réduit : 14€*/Plein : 16€* – Sur place : 18€ (* = + frais de loc)

Début : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

L’un des enjeux de Kreiz Breizh Akademi est d’expérimenter de nouvelles formes d’accompagnement musical en tenant compte des échelles musicales utilisées par les chanteurs et sonneurs bretons. Les gwerzioù et kan ha diskan sont cette fois-ci accompagnés par un orchestre à cordes soutenu par des rythmes électroniques, allant de l’expérimentation électro acoustique aux beats sombres et industriels. Six musiciennes et six musiciens issus d’horizons divers (jazz, électro, musiques anciennes, noise, tradition d’Irlande, du Poitou, d’Auvergne ou de Bretagne) investissent un nouveau champ d’expérimentation artistique.

Le répertoire basé sur la tradition chantée de basse Bretagne a été arrangé par les musiciens du collectif sous la direction artistique de Krismenn avec l’aide de multiples artistes internationaux issus de la musique modale ou des musiques électroniques comme Bachar Mar Khalife, Simo Cell, Hélène Labarrière, Titi Robin, Ollivier Mellano, Erik Marchand…

Concert debout, placement libre

Tarifs en prévente :

Réduit : 14€*

Plein : 16€*

Sur place : 18€

(* = + frais de loc)

Toutes les infos : quai-ouest.net/bruulu-kba9/

Espace Culturel Armorica 1 rue du colombier, Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne

Concert