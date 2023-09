Fest-noz #9 Espace Culturel Armorica Plouguerneau, 27 janvier 2024, Plouguerneau.

Fest-noz #9 Samedi 27 janvier 2024, 20h30 Espace Culturel Armorica 7€, gratuit -12 ans

O’Tridal

Trio inventif et inclassable, O’Tridal s’est fait, en moins de trois années d’existence, un joli renom dans le who’s who du paysage musical armoricain.

Bretonne, sa musique l’est assurément mais ouverte avec générosité aux influences qui ont jalonnées les riches parcours de ses protagonistes.

Le set de percussions unique de Kentin Juillard, les guitares inspirées de Thibault Niobé, les flûtes et cornemuses de Yeltaz Guenneau se nourrissent avec bonheur de leur back-ground folk-rock, de leurs riches expériences bagadistiques et de leurs multiples collaborations.

Autant de visas pour un passeport vers un ailleurs retournant invariablement aux sources d’une musique d’ici et d’aujourd’hui, hors des modes et des normes sclérosantes, parce que bien vivante.

Avec : Yeltaz Guenneau, Kentin Juillard, Thibault Niobé

Ampouailh

Ampouailh se définie par les termes suivant : Nous ne sommes ni plus ni moins qu’une résonance. Résonance de ce que l’on nous a fait écouter et qui nous fait grandir, vivre. « Dasson » marque ce passage par lequel ces cinq musiciens d’Ampouailh tissent une texture musicale moderne en restant fidèles à des convictions essentielles : la danse, l’échange, la transmission.

Avec : Heikki Bourgault, Vincent Le Meur, Yuna Leon, Simon Lotout, Gwylan Meneghin

Imperial Gavotte Club

Formation assez unique dans le paysage musical du fest-noz, l’Impérial Gavotte Club rassemble pourtant quatre « vieux » compagnons de route qui sévissent depuis longtemps dans le domaine. Au répertoire, de la gavotte évidemment, mais aussi du plinn, du fisel, des ridées et bien d’autres surprises encore…

L’idée ? Jouer ou rejouer un répertoire bien « trad » comme on l’aime, des airs connus et d’autres moins connus, en assumant le côté « roots » de la formule, et en y mettant l’énergie nécessaire dans le respect intime de la danse. Revenir à l’essentiel avec plaisir et envie, telle est leur devise !

À très vite sur les planchers pour un set efficace et impérial…

Avec : Yann Le Boulanger, Jean Le Floc’h, Glenn Le Merdy, Yann Simon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T20:30:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

