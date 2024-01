FEST-NOZ #9 Espace Culturel Armorica Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau FEST-NOZ #9 Espace Culturel Armorica Plouguerneau, 27 janvier 2024, Plouguerneau. FEST-NOZ #9 Samedi 27 janvier 2024, 20h00 Espace Culturel Armorica 7€, gratuit – 12 ans Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-27T23:59:00+01:00 Espace Culturel Armorica 1 rue du colombier, Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.espace-armorica.fr/FEST-NOZ-9.html »}] Fest-noz Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Code postal 29880 Lieu Espace Culturel Armorica Adresse 1 rue du colombier, Plouguerneau Ville Plouguerneau Departement Finistère Lieu Ville Espace Culturel Armorica Plouguerneau Latitude 48.606348 Longitude -4.5111 latitude longitude 48.606348;-4.5111

Espace Culturel Armorica Plouguerneau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau/