Vente de Noël : livres jeunesse en breton Espace Culturel Armorica Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau Vente de Noël : livres jeunesse en breton Espace Culturel Armorica Plouguerneau, 2 décembre 2023, Plouguerneau. Vente de Noël : livres jeunesse en breton Samedi 2 décembre, 10h00 Espace Culturel Armorica Gratuit Une journée avec des stands et des animations autour de la littérature jeunesse en breton.

Des éditeurs jeunesse de livres et CD seront présents toute la journée : Sav-Heol, Bannoù-Heol, Keit Vimp Bev, Brennig production (Jean-Luc Roudaut), Brennig ar C’hurnig (Jakez Ar Borgn)… Mettez du breton dans vos cadeaux de Noël ! Lecture d’albums en breton avec Sav-Heol à 10h30 & 15h30 à la médiathèque Échanges autour de la parentalité en langue bretonne à 11h & 15h30

Marionnettes avec Maryvonne à 15h

Espace enfants toute la journée : dessins, coloriages, jeux… Espace Culturel Armorica 1 rue du colombier, Plouguerneau

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

