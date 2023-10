Exposition « Les arbres dans l’oeuvre d’Yves Floc’h » : Balade commentée sur la vie d’Yves Floc’h Espace Culturel Armorica Plouguerneau, 29 octobre 2023, Plouguerneau.

L’espace culturel Armorica de Plouguerneau accueille, du 25 octobre au 17 novembre, une exposition de peintures et de dessins : Les arbres dans l’oeuvre d’Yves Floc’h.

Le fil de cette exposition repose sur les différents lieux qui ont marqué sa vie, et ce, au gré des saisons. Encre de Chine, gouache, peinture à l’huile, sur bois, toiles ou feuilles de papier, vous découvrirez une trentaine d’œuvres dans le hall de l’Armorica.

Yves Floc’h est né au Karrpont, au bas du bourg de Plouguerneau et est décédé en 1990. Peintre décorateur de la troupe de théâtre de l’abbé Perrot au patronage de Plouguerneau, Yves Floc’h fit des études aux Beaux-Arts de Rennes et de Paris, avant de devenir professeur de dessin à Lorient puis à Dinan. Professeur remarquable et enthousiaste, peintre figuratif de grand talent, l’influence de Plouguerneau et de la Bretagne est importante dans son oeuvre.

Quand voir l’exposition ?

• Du 13 septembre 2023 au 3 mai 2024 : mercredi et vendredi 15h-19h

• Du 15 mai au 5 juillet 2024 :mercredi 10h-12h / 14h-17h et vendredi de 14h à 17h

• 1h avant le début d’un spectacle et 30 mn avant le début d’une séance de ciné documentaire

Mais aussi…

• Vernissage gratuit et ouvert à tous vendredi 27 octobre à 18h, dans le hall de l’Armorica

• Visite commentée de l’exposition par Goulc’han Kervella, samedi 28 octobre à 10h, dans le hall de l’Armorica. En langues française et bretonne. En présence des enfants d’Yves Floc’h. Événement gratuit et ouvert à tous.

• Balade commentée sur la vie d’Yves Floc’h, par Goulc’han Kervella, dimanche 29 octobre à 9h30. Rendez-vous au Karpont. En langue française. Événement gratuit et ouvert à tous.

Espace Culturel Armorica 1 rue du colombier, Plouguerneau Plouguerneau 29880 Milin Kergaele Finistère Bretagne

2023-10-29T09:30:00+01:00 – 2023-10-29T12:00:00+01:00

