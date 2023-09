Mythologies Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous Catégories d’Évènement: Essonne

Mythologies
Samedi 13 janvier 2024, 20h30
Espace culturel Antoine de saint exupéry

MYTHOLOGIES, Voyage dans le répertoire classique
Revisite contemporaine par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault des figures mythiques et des grands pas de deux du répertoire classique
Pour 14 danseurs du Jeune Théâtre du Corps sur les partitions originales de Prokofiev, Tchaïkovski, Bizet, etc

Espace culturel Antoine de saint exupéry
1 place iametti 91320 Wissous
91320 Essonne
Île-de-France

2024-01-13T20:30:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Essonne, Wissous

Lieu: Espace culturel Antoine de saint exupéry
Adresse: 1 place iametti 91320
Ville: Wissous
Departement: Essonne

