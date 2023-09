Christmas in swing Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous, 9 décembre 2023, Wissous.

Christmas in swing Samedi 9 décembre, 20h30 Espace culturel Antoine de saint exupéry réservation guichet et en ligne

LOUIS PRIMA FOREVER reprend le répertoire du légendaire Louis Prima et de son intemporel « Just a gigolo » dans une formation s’inspirant au plus près de celle du roi des swingueurs. Stéphane Roger s’est entouré d’une chanteuse, la délicieuse Pauline Atlan, et de musiciens exceptionnels qui connaissent parfaitement cette musique. L’occasion de réentendre tous les tubes, de « Just a Gigolo » à « Buona Sera », « Jump Juive and Wail », « Sing Sing Sing », « Le livre de la jungle » et bien sûr les musiques de Noël.

Prix : de 10 € à 30 €

Espace culturel Antoine de saint exupéry 1 place iametti 91320 Wissous 91320 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

