Simon Chenet Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous, 18 novembre 2023, Wissous.

Simon Chenet Samedi 18 novembre, 20h00 Espace culturel Antoine de saint exupéry https://billetterie.wissous.fr/index-css5-espaceantoinedesaintexupery-pg1.html#compEtape1

Simon CHENET, guitariste aux influences swing, afro-latine, surf-rock et musette, a été invité à jouer ses compositions instrumentales sur les 5 continents dans de prestigieux festivals de jazz, de guitare ou de musique du monde.

Son concert démarre chill-out et mélodique tel un “road movie” musical, une invitation au voyage et à l’imaginaire. Ça groove et peu à peu la danse devient inévitable pour terminer le concert en véritable fête. Un concert élégant qui ravira vos pieds et vos oreilles.

Prix : de 10 € à 30 €

Espace culturel Antoine de saint exupéry 1 place iametti 91320 Wissous 91320 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

