Le bal des p’tits monstres Samedi 14 octobre, 16h30 Espace culturel Antoine de saint exupéry https://billetterie.wissous.fr/index-css5-espaceantoinedesaintexupery-pg1.html

Un drap noir pour créer la scène, des araignées, des citrouilles, des chapeaux de

sorcières, des instruments de musique, le décor est posé. Nos trois artistes arrivent et

invitent les enfants à s’échauffer le corps parce que voyez-vous, pendant ce bal, il va

falloir danser ! Mais nous n’allons pas danser n’importe comment, chaque chanson aura

sa spécificité.

La ronde des citrouilles, le train fantôme, le bal des vampires, le Rock du Loup garou.

Nous vous jetterons des sorts pour vous transformer en grenouille et en chauve souris,

nous aiderons une sorcière à retrouver son chat noir et son balai, bref nous ne risquons

pas de nous ennuyer !

Nos artistes mèneront la danse dans la joie et la bonne humeur.

Ensemble, nous allons chanter, danser et nous amuser !

Prix : de 5 € à 15 €

Espace culturel Antoine de saint exupéry 1 place iametti 91320 Wissous 91320 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

