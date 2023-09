Sophie la harpiste Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous Catégories d’Évènement: Essonne

Wissous Sophie la harpiste Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous, 6 octobre 2023, Wissous. Sophie la harpiste Vendredi 6 octobre, 20h30 Espace culturel Antoine de saint exupéry réservations et achat en ligne et au guichet Seule en scène avec son instrument, Sophie la Harpiste nous raconte avec humour le quotidien d’une harpiste professionnelle. Situations cocasses et touchantes faites de tournées, concerts, leçons et rencontres… Ce portrait est constitué d’une série de tableaux illustrés par de nombreuses pièces musicales de tous styles et toutes époques, du Baroque à la musique Contemporaine… Jusqu’au Rap ! Depuis plus de 20 ans ce spectacle tout public enchante les spectateurs partout où il est programmé. Il a été joué plusieurs saisons dans des salles parisiennes sur toute la France, ainsi qu’en Belgique, Suisse, Guadeloupe, Martinique et clôtura la saison prestige musicale en Nouvelle-Calédonie. En 2018, le spectacle est programmé pour la première fois en Allemagne à LAHR en version allemande. En 2020, Jean-Paul ROLIN, metteur en scène, après avoir programmé à plusieurs reprises le spectacle de la Poivrière de Saint Astier, l’accueille en résidence et en renouvelle la mise en scène.

Prix : de 10 € à 30 € Espace culturel Antoine de saint exupéry 1 place iametti 91320 Wissous 91320 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.wissous.fr/index-css5-espaceantoinedesaintexupery-pg1.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Wissous Autres Lieu Espace culturel Antoine de saint exupéry Adresse 1 place iametti 91320 Ville Wissous Departement Essonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous latitude longitude 48.735237;2.324864

Espace culturel Antoine de saint exupéry Wissous Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wissous/