Chloé + Clyde Vendredi 22 septembre, 20h00, 21h00 Espace culturel Antoine de saint exupéry Entrée Libre

Depuis l’année 2022 la ville de Wissous accueille en résidence artistique des collectifs, des artistes, des groupes afin de leur offrir un espace de travail et d’accompagner leurs projets culturels. En cette année 2023 cette activité se traduit par une restitution sous la forme d’un concert gratuit offert à tous ceux qui souhaitent découvrir les talents d’aujourd’hui. En septembre 2022 nous avons accueilli au Saint-ex durant une semaine le groupe de Pop/Rock Chloe + Clyde et nous sommes heureux de pouvoir les retrouver sur scène le vendredi 22 septembre 2023 à 20h30 pour un concert gratuit de découverte. Le Saint-ex vous attend nombreuses et nombreux.

Chloé + Clyde est un groupe de rock alternatif aux influences synthwave et cyberpunk à l’univers bien trempée dans une ambiance dystopique. Électrique et organique la musique de ce duo n’attend plus que vous.

Espace culturel Antoine de saint exupéry 1 place iametti 91320 Wissous 91320 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T20:00:00+02:00 – 2023-09-22T20:30:00+02:00

2023-09-22T21:00:00+02:00 – 2023-09-22T21:30:00+02:00