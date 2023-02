Visite libre du musée Numérique et permanent Camille Claudel Espace Culturel André Siegfried Barentin Catégories d’Évènement: Barentin

Visite libre du musée Numérique et permanent Camille Claudel Espace Culturel André Siegfried, 13 mai 2023, Barentin. Visite libre du musée Numérique et permanent Camille Claudel Samedi 13 mai, 14h00 Espace Culturel André Siegfried

Nuit européenne des musées 2023 Espace Culturel André Siegfried 16 rue du Général Giraud, 76360 Barentin Barentin 76360 Seine-Maritime Normandie parking gratuit

0232946023 https://ville-barentin.fr/ma-ville/grands-projets/musee-numerique Musée Numérique rassemble une Micro-Folie et un parcours sur l’histoire de l’art à travers des reproductions d’œuvres de la préhistoire à nos jours. Musée Numérique constitué d’un parcours pédagogique pour découvrir les grans moments de l’histoire de l’art de la préhistoire à nos jours et d’une Micro-Folie.

Musée Camille Claudel avec des oeuvres incroyables comme l’Homme qui marche d’Auguste Rodin, des assiettes de Fernand Léger et Picasso….

