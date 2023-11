Repas du Club du Temps libre Espace culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau, 1 décembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Le Club du Temps Libre vous invite à son repas de fin d’année le jeudi 14 décembre 2023 à 12h30 à la salle culturelle de Cendrieux.

Menu :

– Apéritif : soupe de champagne et ses amuse-bouche

– Velouté de potiron et châtaigne

– Filet de loup, sauce hollandaise

– Trou normand

– Carré de veau, sauce morilles et son assortiment de légumes

– Plateau de fromage et salade

– Omelette norvégienne

– Café et vins compris , Champagne offert par le Club

Tarif : 25 €/personne pour les adhérents du Club

28 €/personne pour les non adhérents

Inscription : avant le 5 décembre 2023 auprès de :

– Mado : La Banne, 2105 Rue du Télégraphe, Cendrieux tél : 06 73 08 81 63

– Colette : tél : 05 53 06 75 90

– Huguette : tél : 06 32 95 68 40.

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Espace culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Club du Temps Libre invites you to its end-of-year meal on Thursday December 14, 2023 at 12:30 pm at the Salle Culturelle in Cendrieux.

Menu :

– Aperitif: champagne soup and appetizers

– Cream of pumpkin and chestnut soup

– Fillet of bass with hollandaise sauce

– Trou normand

– Rack of veal with morel mushroom sauce and assorted vegetables

– Cheese and salad platter

– Norwegian omelette

– Coffee and wine included , Champagne offered by the Club

Price: 25 ?/person for Club members

28 ?/person for non-members

Registration: before December 5, 2023 with :

– Mado : La Banne, 2105 Rue du Télégraphe, Cendrieux tél : 06 73 08 81 63

– Colette : tél : 05 53 06 75 90

– Huguette : tel : 06 32 95 68 40

El Club du Temps Libre le invita a su comida de fin de año el jueves 14 de diciembre de 2023 a las 12.30 h en la Salle Culturelle de Cendrieux.

Menú :

– Aperitivo: sopa de champán y aperitivos

– Crema de calabaza y castañas

– Filete de lubina con salsa holandesa

– Trou Normand

– Costillar de ternera con salsa de colmenillas y verduras variadas

– Tabla de quesos y ensaladas

– Tortilla noruega

– Café y vino incluidos, champán ofrecido por el Club

Precio: 25€/persona para socios del Club

28 ?/persona para no socios

Inscripción: antes del 5 de diciembre de 2023 con :

– Mado : La Banne, 2105 Rue du Télégraphe, Cendrieux tél : 06 73 08 81 63

– Colette : tel : 05 53 06 75 90

– Huguette : tel : 06 32 95 68 40

Der Club du Temps Libre lädt Sie zu seinem Jahresabschlussessen am Donnerstag, den 14. Dezember 2023 um 12:30 Uhr im Kultursaal von Cendrieux ein.

Menü:

– Aperitif: Champagnersuppe mit Häppchen

– Kürbiscremesuppe mit Kastanien

– Wolfsfilet mit Sauce Hollandaise

– Normannisches Loch

– Kalbskarree mit Morchelsauce und Gemüseauswahl

– Käseplatte und Salat

– Norwegisches Omelett

– Kaffee und Weine inbegriffen , Champagner vom Club offeriert

Preis: 25 ?/Person für Mitglieder des Clubs

28 ?/Person für Nicht-Mitglieder

Anmeldung: vor dem 5. Dezember 2023 bei :

– Mado: La Banne, 2105 Rue du Télégraphe, Cendrieux Tel: 06 73 08 81 63

– Colette: Tel: 05 53 06 75 90

– Huguette: Tel: 06 32 95 68 40

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Périgueux