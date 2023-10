Metropolitan Opéra Live : THE LIFE AND TIMES OF MALCOLM X Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau, 18 novembre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Samedi 18 novembre 2023, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de THE LIFE AND TIMES OF MALCOLM X de Davis en différé du Metropolitan Opera.

Sur réservation.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:00:00. EUR.

Espace Culturel André Malraux

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 18, 2023, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, broadcast of Davis’s THE LIFE AND TIMES OF MALCOLM X by replay from the Metropolitan Opera.

By reservation only

Sábado 18 de noviembre de 2023, a las 18:30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión de LA VIDA Y LOS TIEMPOS DE MALCOLM X, de Davis, en directo desde el Metropolitan Opera.

Sólo con reserva previa

Samstag, 18. November 2023, 18.30 Uhr, im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, Übertragung von Davis’ THE LIFE AND TIMES OF MALCOLM X als Aufzeichnung aus der Metropolitan Opera.

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-09-30 par OT de Périgueux