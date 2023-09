Metropolitan Opéra Live : Rigoletto Espace Culturel André Malraux Val de Louyre et Caudeau, 7 octobre 2023, Val de Louyre et Caudeau.

Val de Louyre et Caudeau,Dordogne

Samedi 7 octobre 2023, à 18h30, à l’Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmission de RIGOLETTO de Verdi en différé du Metropolitan Opera.

Rigoletto est un opéra italien en trois actes et quatre tableaux composés par Giuseppe Verdi sur un livret de Francesco Maria Piave.

Sur réservation.

Espace Culturel André Malraux

Saturday, October 7, 2023, at 6:30 pm, at the Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, live broadcast of Verdi’s RIGOLETTO from the Metropolitan Opera.

Rigoletto is an Italian opera in three acts and four tableaux composed by Giuseppe Verdi to a libretto by Francesco Maria Piave.

By reservation only

Sábado 7 de octubre de 2023, a las 18:30 h, en el Espace Culturel André Malraux de Cendrieux, retransmisión en directo de RIGOLETTO de Verdi desde el Metropolitan Opera.

Rigoletto es una ópera italiana en tres actos y cuatro escenas compuesta por Giuseppe Verdi sobre un libreto de Francesco Maria Piave.

Sólo con reserva previa

Samstag, den 7. Oktober 2023, um 18.30 Uhr im Espace Culturel André Malraux in Cendrieux, zeitversetzte Übertragung von Verdis RIGOLETTO aus der Metropolitan Opera.

Rigoletto ist eine italienische Oper in drei Akten und vier Bildern, die von Giuseppe Verdi auf ein Libretto von Francesco Maria Piave komponiert wurde.

Auf Vorbestellung

