L’intestin, organe souvent mal aimé et pourtant essentiel pour notre Santé et notre Bien-Être… Espace culturel André Blot salle polyvalente, rue Jean Langlais La Bouëxière, 7 décembre 2023 19:00, La Bouëxière.

Une réunion d’information et d’échanges sur l’utilité de l’intestin et son importance pour notre santé, notre bien-être et sur la nécessité d’en prendre soin avec la participation des :

 Dr Lacramiora CHIFOREANU, Médecin Gastro-entérologue et Hépatologue, Chef du service de Médecine B au CH de Vitré

 Dr Mohamed LAKEHAL, Praticien hospitalier au service de chirurgie digestive et viscérale du CH de Vitré et au service de chirurgie hépato-biliaire et digestive du CHU de Rennes.

L’intestin est un véritable baromètre, révélateur des différentes émotions qui nous traversent. En effet, il est sensible à ce que l’on mange et boit, à nos habitudes de vie, aux hôtes indésirables qui le traversent et même à nos émotions. Selon Giulia Enders – auteur du livre « Le Charme discret de l’intestin, Tout sur un organe mal aimé … » – l’intestin a des pouvoirs incroyables, influe sur l’ensemble de notre comportement.

Moment de rencontre et d’échanges avec des spécialistes, cette conférence de prévention santé sera l’occasion d’aborder toutes les questions relatives à ce sujet, d’apporter son lot d’informations, d’interrogations, de conseils…

 Qu’est ce que l’intestin ? De quoi est-il composé ?

 Quel est le rôle de cet organe ?

 Comment influe-t-il sur notre santé tant physique que mentale ?

 Pourquoi parle-t-on de l’intestin comme de notre 2ème cerveau ?

 Quelles sont les principales pathologies de l’intestin ?

 Qu’est-ce qu’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) ?

 Comment en prendre soin de son intestin ? Quelle prévention adopter ?…

… Autant de questions que vous pouvez vous posez, alors rejoignez-nous et venez nombreux à cette soirée-débat GRATUITE et OUVERTE A TOUS, jeunes et adultes (MSA ou non). Entrée libre.

Espace culturel André Blot salle polyvalente, rue Jean Langlais La Bouexière La Bouëxière 35340 Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

