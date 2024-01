RELATIVE WORLD ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles, vendredi 29 mars 2024.

Par la Compagnie Ballet 21Ce duo raconte l’épopée de deux âmes qui s’aiment. L’une est dans le monde des vivants, l’autre dans celui des morts.À travers des univers parallèles, elles se retrouvent, maîtrisent le temps et atteignent l’union éternelle. Leur danse, telle une force vive, réveille et choque les corps, grâce aux chorégraphies saisissantes qui affrontent les défis de la vie avec virtuosité et détermination. Dans une esthétique singulière empreinte de science-fiction, les chorégraphes bousculent notre rapport au temps, à la mort et à l’amour.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42