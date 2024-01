MAKINAL – MAKINAL / COMME UN SYMBOLE ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles, vendredi 22 mars 2024.

La Compagnie Dyptik présente :MAKINALLe duo Makinal («machinale») nous invite à observer les automatismes, les réactions mécaniques du quotidien ainsi que l’acceptation des stéréotypes que nous créons dans nos liens sociaux, et à reconnaître notre « machine intérieure ».Dans cette pièce, les codes, les stéréotypes, les réactions automatiques sont modifiés : en utilisant différents langages corporels, les artistes explorent l’analogie entre la dynamique des relations humaines et ses liens de cause à effet, dans le but de créer des mécanismes physiques et des interdépendances.COMME UN SYMBOLE« Le banlieusard est comme un symbole, un symbole fait à la fois d’or et de stigmates, malmené dans tous les sens, comme sacrifice ». Tour à tour barbare, racaille, terroriste potentiel ou éternel étranger, le « jeune de banlieue » est une figure souvent masculine, méprisée, adulée, sacrifiée ou érotisée. Dans cette nouvelle recherche en solo, il réhabilite le jeune de banlieue comme un symbole.

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42