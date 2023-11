Soirée COURANTS D’AIR Espace Culturel Albert Camus Le Chambon-Feugerolles Catégorie d’Évènement: Le Chambon-Feugerolles Soirée COURANTS D’AIR Espace Culturel Albert Camus Le Chambon-Feugerolles, 24 novembre 2023, Le Chambon-Feugerolles. Soirée COURANTS D’AIR Vendredi 24 novembre, 20h00 Espace Culturel Albert Camus Concert en collaboration avec l’Ecole Intercommunale des Arts et ses élèves d’accordéons et de Piano

Entrée Gratuite Espace Culturel Albert Camus Allée des Pyrénées , 42500 Le Chambon-Feugerolles Le Chambon-Feugerolles

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d'Évènement: Le Chambon-Feugerolles

