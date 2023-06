Partir en livre : Fête de l’espace Aimé Césaire Espace Culturel Aimé Cesaire LA VERRIERE, 1 juillet 2023, LA VERRIERE.

Partir en livre : Fête de l’espace Aimé Césaire Samedi 1 juillet, 10h00 Espace Culturel Aimé Cesaire Entrée libre

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque Aimé Césaire s’associe à la fête de l’espace culturel de La Verrière pour offrir aux familles des animations :

À 11h : Racontines et comptines à l’ombre du Ginko

De 14h à 18h :

Jeux de Réalité virtuelle

Animés par l’ACIAC (Association pour la Création et l’innovation artistique et culturelle) et M.I.R.E (Maison des initiatives et des réussites)

À partir de 7 ans

Atelier Papier recyclé

Avec l’association Ville Verte

10 fois une feuille de papier ? Venez créer et décorer votre propre carte et découvrez tout l’intérêt de réutiliser nos vieux papiers !

À partir de 4 ans – Durée : 15 minutes

Et de nombreuses autres animations comme un Troc livres, la découverte de percussions, un atelier pour transformer des vieux livres en drôles de hérissons, des démonstrations de danse HIP-HOP. Enfin les jeunes élèves du Projet Demos, participeront à la fête en vous proposant un concert de musique classique.

Espace Culturel Aimé Cesaire Espace culturel Aimé Césaire 19 avenue du Général Leclerc LA VERRIERE 01.30.16.11.60 https://e-mediatheque.sqy.fr/mediatheque-aime-cesaire.aspx [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}] Cette médiathèque est reliée au réseau de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez y bénéficier de l’offre du réseau des médiathèques (emprunter, réserver, rendre et faire venir des documents dans la médiathèque de votre choix). Sqybus : Lignes 415 et 402 Arrêt Général Leclerc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

