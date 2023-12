Spectacle : En forme. Sortie de labo Espace Culture Villeneuve-d’Ascq, 25 janvier 2024, Villeneuve-d'Ascq.

Spectacle : En forme. Sortie de labo Jeudi 25 janvier 2024, 18h30 Espace Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T18:30:00+01:00 – 2024-01-25T20:00:00+01:00

Jeudi 25 janvier 2024 à 18h30 à l’Espace Culture du campus Pont de Bois, spectacle « En forme. Sortie de labo »

En forme est un texte original écrit par Émilie Spitale, né de son admiration pour toutes les femmes actives qui ont façonné sa vie d’adulte. Fortes, belles, au caractère flamboyant, le sourire comme arme ultime face à un rythme de vie démentiel, ces femmes, à l’image de certaines publicités des années 90 comme Barbara Gould ou encore Mentos, incarnent encore aujourd’hui l’image d’Épinal de la « femme moderne ». Or, dans la réalité, c’est une tout autre histoire. Elles ont tout donné à leur travail. Pas dans la soumission. Par conviction. Elles ont choisi un métier de passion et il faut le garder.

En forme est une recherche artistique pluridisciplinaire regroupant performance scénique (incarnée par Émilie Spitale), musique électronique (création sonore originale de Mythie – compagnie Mermaids) et danse (chorégraphiée par Faustine Aziyadé – compagnie La Libre).

Espace Culture Espace Culture – Université de Lille – Cité Scientifique – 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Nord https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=437ffea6-8c18-49d7-bdd8-b0ab02c901b3