Visite guidée « Les mondes oubliés des Hauts-de-France, ce que révèle la géologie » Espace culture Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite guidée « Les mondes oubliés des Hauts-de-France, ce que révèle la géologie » Samedi 16 septembre, 14h00 Espace culture Entrée libre

Entrée libre à tout moment de l’après-midi 14h-18h

Visite guidée de l’exposition, départ toutes les heures 14h, 15h, 16h, 17h

RDV dans l’espace café de l’espace culture où des membres de la Société géologique du Nord complèteront votre visite par la présentation d’autres facettes de la géologie régionale

Les Hauts-de-France concentrent de nombreuses ressources géologiques, telles que la craie du Boulonnais, le charbon du bassin minier du Nord- Pas-de-Calais ou encore les calcaires de l’Oise, marqueurs de l’identité du territoire.

Si la notion de patrimoine culturel est relativement acquise par tout un chacun, celle de patrimoine géologique peine à se frayer un chemin dans l’imaginaire collectif. Véritable archive de l’histoire terrestre et humaine, le patrimoine géologique permet de comprendre les formations et transformations des sous-sols et des paysages qui nous entourent, à l’heure où l’exploitation des ressources géologiques soulève de nombreuses problématiques environnementales. Afin d’en prendre conscience et d’apprendre à les (re) connaître, l’exposition Les mondes oubliés des Hauts-de-France présente les richesses géologiques qui ont façonné la région depuis près de 500 millions d’années grâce à la présentation de fossiles, de roches et de représentations paléoenvironnementales.

Espace culture Cité scientifique, 59 655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59655 Cité scientifique Nord Hauts-de-France 0362268167 http://culture.univ-lille.fr L’Université de Lille propose une offre culturelle riche et diversifiée : spectacles vivants, concerts, expositions, résidences, conférences-débats, ateliers de pratique artistique… visant à encourager la réflexion, la curiosité et le développement d’un esprit critique. Parking du P2, avenue Carl Gauss conseillé / Coordonnées GPS 50.61008352195207, 3.141197782599828

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Affiche Université de Lille – Crédit de l’illustration L’Atelier Monde / CEN Hauts-de-France